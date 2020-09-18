Оренбург, 18 сентября, 2020, 08:22 — ИА Регнум. В Оренбургской области общественники бьют тревогу по поводу катастрофического обмеления реки Черная в границах Илекского района и Оренбурга. Активисты ОНФ обратились с письмом к минприроды региона, где просят обратить пристальное внимание на проблему, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном отделении ОНФ.

08.mchs.gov.ru Засуха

Русло зарегулировано Димитровским водохранилищем, и в период маловодья река пересыхает, в результате жители села Краснохолм остаются без воды. Между тем водохранилище продолжает обеспечивать водой растениеводов. Примечательно, что часть земледельцев осуществляет забор воды самовольно.

По словам директора ФГБУ «Управления «Оренбургмелиоводхоз» Сергея Кузьменко, наполнение водохранилища целиком зависит от объема притока в период половодья. За последние три года в связи с маловодностью объем притока сократился почти в пять раз: с 17,5 млн кубометров до 3,7 млн кубометров. Водохранилище в 2018 году было наполнено на 63%, а в 2020 году — на 36,4%. «Тем не менее, согласно действующим правилам эксплуатации, оно обеспечивает пропуски воды для достижения основной цели своего предназначения — мелиорации сельских насаждений», — сказал он.

Кузьменко подчеркнул, что, кроме федерального поставщика овощей и картофеля «А7-Агро», еще в восьми местах происходит самовольное выкачивание воды. За самоуправство граждан привлекают к административной ответственности. Но размер штрафов незначительный. К тому же у нарушителей не изымают помпы.

В Оренбургском отделении ОНФ подчеркнули, что Черная — не единственная река в регионе, которая сейчас на грани исчезновения. Уже несколько лет оренбуржцы обеспокоены обмелением реки Урал. С последствиями маловодья и бесконтрольной откачки воды столкнулись жители села Кардаилово в Илекском районе, поселка Искра Бузулукского района, а также населенных пунктов вблизи Елшанского водохранилища.

«К сожалению, вода не имеет хозяина. То есть фактически ситуация пущена на самотек: ответственные лица надеются, что обмеление рек — естественный процесс, и все как-нибудь само выправится», — сказал общественный инспектор по охране окружающей среды Южно-Уральского Управления Росприроднадзора, эксперт регионального отделения ОНФ Николай Кокарев.

В числе возможных мер по восстановлению экосистемы он назвал учет планируемого расхода воды при выдаче договоров на ее использование из водоемов; в период маловодья обеспечение посадки засухоустойчивых культур; расчистку родников; запрет на вспашку земли по берегам рек, пресечение попыток незаконного забора воды, а также регулярный контроль за эксплуатацией гидротехнических сооружений.