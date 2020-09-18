Санкт-Петербург, 18 сентября, 2020, 07:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге характер погоды в пятницу, 18 сентября, определяет тыловая часть ушедшего циклона. В течение дня будет дуть достаточно сильный ветер, пройдут дожди. Однако урагана, как в Финляндии, в Петербурге не будет. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Дарья Драй ИА REGNUM Молодые люди под зонтом в Петербурге

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По словам специалиста, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха в Петербурге составит +11… +13°, по Ленинградской области +9… +14°.

Ветер северо-западного направления скоростью 5−10 м/с, с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление будет расти и вернётся в норму.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли петербуржцам опасаться катастрофических последствий урагана «Айла», который накануне бушевал в соседней Финляндии, Михаил Леус успокоил жителей Северной столицы.

«Сам циклон-то уже давно у нас (в России), а фронт, что бушевал в Финляндии, уже и вас (в Петербурге, — прим.), и даже Москву прошел», — пояснил синоптик.