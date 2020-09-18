Иркутск, 18 сентября, 2020, 07:57 — ИА Регнум. В Иркутске сегодня, 18 сентября, состоялась инаугурация губернатора Игоря Кобзева. Как сообщает пресс-служба областного правительства, новый глава Приангарья принёс присягу и официально вступил в должность.

Пресс-служба правительства Иркутской области Новый губернатор Иркутской области Игорь Кобзев

Полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло подчеркнул, что избранный глава региона Игорь Кобзев за девять месяцев сумел оправдать доверие президента страны и получил поддержку населения Иркутской области.

«Игорь Иванович — инициативный и способный принимать решения. Сегодня задача губернатора — оправдать доверие населения. Есть проблемы, которые накапливались годами и десятилетиями. Благодаря усилиям Игоря Ивановича начали решаться вопросы «Усольехимпрома» и БЦБК», — сказал Сергей Меняйло.

Он подчеркнул, что предстоит также большая работа по реализации национальных проектов.

«В Иркутской области большой человеческий потенциал. Игорь Иванович способен сплотить людей и нацелить их на решение поставленных задач», — подчеркнул Сергей Меняйло.

В заключительном слове губернатор Игорь Кобзев поблагодарил жителей региона за поддержку.

«Ваше доверие значит для меня многое. И я приложу все усилия, чтобы его оправдать. Я особенно остро осознаю огромную ответственность перед каждым из вас. Я работаю в Иркутской области девять месяцев. Побывал в районах, много встречался с людьми. Именно такие встречи, а не сухие цифры отчетов, мне помогли понять, что волнует людей, на чём нужно сосредоточиться в первую очередь.

Такие встречи и поездки буду продолжать и впредь. Вернуть доверие к власти, наладить прямой диалог с людьми — я считаю, что сегодня это самое главное в работе всех органов власти. Важно уметь слушать и слышать людей», — сказал губернатор.

Сразу же после церемонии вступления в должность губернатора состоялась рабочая встреча Сергея Меняйло и Игоря Кобзева. Стороны обсудили стратегию развития Иркутской области на ближайшие пять лет. Одно из приоритетных направлений, в соответствии с поручениями президента, — социальное.

Также необходимо решить экологические вопросы, продолжить борьбу с лесными пожарами и незаконными рубками, завершить работы по восстановлению территорий, пострадавших от паводка 2019 года.

Кроме того, полпред президента и губернатор Иркутской области обсудили актуальные на текущий момент вопросы: начало отопительного периода в регионе, паводкоопасную ситуацию, которая сложилась в результате недавних проливных дождей в ряде муниципальных образований области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, необходимость в досрочных выборах губернатора Иркутской области возникла осенью 2019 г., после того как Сергей Левченко был отправлен в отставку. Позднее, в ходе большой пресс-конференции, отвечая на вопрос, президент России Владимир Путин признался, что её причиной послужило невыполнение поручений по скорейшему восстановлению инфраструктуры, пострадавшей от мощнейшего паводка.

По итогам решающего дня голосования, 13 сентября 2020 г. бывший заместитель главы МЧС России Игорь Кобзев победил с убедительным результатом, за него проголосовали 369 759 избирателей (60,79%).