Чебоксары, 18 сентября, 2020, 06:48 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается уборка картофеля, которая ведётся в 20 районах. Валовой сбор картофеля в республике вдвое меньше, чем было в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные республиканского министерства сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По оперативным данным на 17 сентября, картофель убран с площади 1 714 гектаров, что на 39% меньше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составляет 34,2% к уборочной площади текущего года (5005 гектаров).

Урожайность «второго хлеба» составляет 199,3 ц/га, что на 23,9% меньше к аналогичному уровню прошлого года (261,9 ц/га). В настоящее время собрано 34 150 тонн картофеля, что в 2,1 раза меньше, чем было на текущую дату в прошлом году (73 632 тонны).

По данным министерства, уборка картофеля ведётся в 20 муниципальных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в пяти районах завершена уборка зерновых, в целом в республике урожай зерновых и зернобобовых культур убран с площади 98,5%, намолот вырос на 31,6%.