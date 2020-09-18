Чебоксары, 18 сентября, 2020, 06:34 — ИА Регнум. В Чувашии в ряде районов завершена уборка зерновых, в целом в республике урожай убран с площади 98,5%, намолот вырос на 31,6%. Об этом свидетельствуют данные министерства сельского хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Приёмка зерна в продовольственном фонде Чувашии

По оперативной информации на 17 сентября, в Чувашии скошено и обмолочено 285,2 тыс. га, или 98,5% к плану уборки (в 2019 году — 263,1 тыс. га, или 98,3%). Уборка зерновых и зернобобовых культур завершена в пяти муниципальных районах.

Намолочено более 914,5 тыс. тонн зерна (в 2019 году — 692,1 тыс. тонн) при урожайности 32,1 ц/га (в 2019 году — 26,5 ц/га). В том числе урожайность пшеницы выросла с 26,4 до 33,9 ц/га, урожайность ячменя — с 27,1 до 32,6 ц/га.

Намолот зерновых и зернобобовых культур по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом вырос на 31,6%. Лидером по объёму является Яльчикский район, где на 17 сентября намолочено 80,35 тыс. тонн.

Отметим, ранее в Минсельхозе России отмечали, что урожай зерновых в 2020 году может стать одним из лучших показателей в современной истории страны. По предварительным данным, валовый сбор зерновых прогнозируется на уровне не менее 122,5 млн тонн в чистом весе. В 2019 году российские аграрии собрали свыше 121 млн тонн зерна, что стало вторым в постсоветской истории объемом урожая.

По состоянию на 15 сентября 2020 года, в России зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 39,2 млн га (81,6% к посевной площади), намолочено 114,8 млн тонн зерна при урожайности 29,3 ц/га.