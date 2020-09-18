Красноярск, 18 сентября, 2020, 06:11 — ИА Регнум. Арбитраж Красноярского края назначил дату первого заседания по иску Енисейского управления Росприроднадзора к активу «Норникеля» — АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания». Иск о взыскании 147,78 млрд ущерба, причиненного окружающей среде из-за разлива нефтепродуктов на ТЭЦ Норильска, начнут рассматривать 12 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

В иске речь идёт «о взыскании 147 784 627 500 рублей вреда, причинённого окружающей среде (её компонентам) вследствие нарушений обязательных требований законодательства в области охраны окружающей среды, в том числе 147 046 011 000 рублей вреда, причинённого водным объектам, 738 616 500 рублей вреда, причинённого почвам как объекту охраны окружающей среды».

Исковое заявление было зарегистрировано в базе суда 10 сентября 2020 года, а 16 сентября его приняла судья Варыгина.

Ответчиком в споре выступает АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания», входящая в «Норникель». Получив иск от Росприроднадзора, в «Норникеле» заявили о его преждевременности, уточнив, что ликвидационные мероприятия на водных объектах не закончены и только после экспертизы можно будет оценить количество топлива, которое попало в них и почву. Исходя из последнего в компании планируют определить и откорректировать сумму ущерба.

Напомним, в основе спора лежат последствия ЧП, которое произошло в конце мая 2020 года в Красноярском крае. Из-за внезапного проседания опор на ТЭЦ-3 Норильска один из резервуаров был повреждён. В регионе из-за разлива нефтепродуктов ввели режим ЧС федерального уровня. Минприроды России уточняло, что экосистеме для устранения последствий потребуется порядка десяти лет. «Норникель», в свою очередь, совместно с АНО «Экотерра» разработал программу рекультивации пострадавших от разлива территорий, которую представит в комиссию, созданную по приказу министерства.