Ванино, Хабаровский край, 18 сентября, 2020, 04:52 — ИА Регнум. На побережье Татарского пролива в посёлке Ванино Хабаровского края работники угольного порта «Дальтрансуголь» СУЭК создают мемориал в память о погибших в годы Второй мировой войны, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко ИА REGNUM Мемориал в Ванино Хабаровского края

Читайте также: В Хабаровском крае открыли мемориальную доску Герою войны

Мемориал строят на месте бывшего «Тихоокеанского вала Сталина», который состоял из многих сотен береговых батарей и ДОТов. Вал в годы войны выполнил своё предназначение: японцы не смогли приблизиться к берегам Татарского пролива.

В начале 60-х годов прошлого века береговые батареи Тихоокеанского вала стали расформировывать. За 30 лет все они были выведены из строя. Везде были сняты радиоэлектронные и оптические приборы, убраны пушки. После распада СССР, в 90-е годы, многое растащили.

«В России, а уж тем более на Дальнем Востоке, много семей, родные которых прошли не только всю Великую Отечественную, но и участвовали в боевых действиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе, освобождали Китай, Маньчжурию, вернули нашей стране Сахалин и Курилы, оккупированные японцами. Фактически именно наши солдаты и офицеры поставили точку в самой кровопролитной войне XX века. Память об этом хранится в исторических архивах и музеях. Но для нас важно, чтобы память о тех, кто воевал, о тех, кто защищал в те годы рубежи нашей Родины, не исчезла. Линия береговой обороны — свидетельство этой памяти. Мы приняли решение, максимально, насколько это возможно, сохранить эту память, тем более в объявленный «Год памяти и славы», — рассказал генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Долгополов.

Портовики начали работу, подготовили эскизный проект, своими силами отреставрировали старый ДОТ на морском берегу — сегодня он выглядит почти так, как в 30-е годы прошлого века.

Уже готова и совсем скоро займёт место на метровом постаменте бронзовая статуя коленопреклонённого Солдата, скорбящего об однополчанах.

«У нас в порту работают сегодня внуки и правнуки тех, кто 75 лет назад воевал с Японией, защищая наши, дальневосточные рубежи. У нас на терминале работают внук героя Великой Отечественной войны Алексея Аксёнова — сменный механик Сергей Макаренко, внук участника Советско-японской войны Пётр Черный. Мемориал, который мы создаем на берегу Татарского пролива — это вечная память о солдатах, офицерах, проливавших кровь на полях сражений. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы память о них жила — здесь, на побережье Татарского пролива, в Ванино», — добавил Владимир Долгополов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ванино 22 июня 2020 года открыли мемориальную доску герою Великой Отечественной войны Алексею Кузьмичу Аксёнову.