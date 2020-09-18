Кемерово, 18 сентября, 2020, 03:17 — ИА Регнум. В рамках банкротного дела градообразующего предприятия Юрги — ООО «Юргинский машиностроительный завод» арбитраж Кемеровской области рассмотрит претензии госкорпорации «ВЭБ.РФ», которая не согласна с результатами голосования по одному из вопросов повестки собрания кредиторов. Он касался выбора конкурсного управляющего. «ВЭБ.РФ» считает недопустимым участие в собрании кредиторов ООО «РТ-Капитал» из дивизиона «Ростеха», которое владеет в компании долей в 90%. Претензии суд рассмотрит 1 октября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Юргинский машиностроительный завод

«Юргинский машиностроительный завод», который входит в список стратегических компаний России, был признан банкротом 7 сентября 2020 года. В отношении него было открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 7 марта 2021 года. В преддверии перехода к новому этапу в процедуре несостоятельности кредиторы провели собрание, одним из вопросов которого был выбор конкурсного управляющего. В итоге договориться не удалось, и исполнение обязанностей до назначения постоянного лица было возложено на временного управляющего Максима Кибишева. Вопрос об утверждении конкурсного управляющего судом отложен на 8 октября 2020 года.

Тем временем ВЭБ. РФ считает, что участие ООО «РТ-Капитал», владеющего в компании-ответчике долей в 90%, в собрании по вопросу назначения управляющего недопустимо. Несмотря на это, компания приняла участие, повлияв на исход. Отмечалось, что в реестре кредиторов фигурируют претензии «РТ-Капитал» на сумму свыше 2,67 млрд рублей, что на собрании дало ей 34,96% голосов. Госкорпорация посчитала, что процентное разделение голосов было неверным и учитывать контролирующее должника лицо было не нужно, тогда у «ВЭБ.РФ» была бы доля в 65,65%.

«Кредиторы не пришли к единому решению по 3 вопросу повестки дня, ни одна кандидатура арбитражного управляющего саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть назначен арбитражный управляющий, не получили большинства голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, требования которых включены в реестр требований кредиторов в результате незаконного допуска к голосованию по указанному вопросу участника должника — ООО «РТ-Капитал», — считает заявитель.

Спор будет рассмотрен судом 1 октября, а 15 сентября «ВЭБ.РФ» подала в суд заявление об отстранении арбитражного управляющего. Требование пока не рассмотрено.

Напомним, ООО «Юргинский машиностроительный завод» принадлежит ООО «РТ-Капитал» из дивизиона Ростеха на 90% с декабря 2019 года. Доля в 10% в собственности ООО «Липецкий механический завод» (владелец — ООО «Научно-производственное объединение «Теханалитика» из Татарии). На машзаводе до объявления его банкротом прошла процедура наблюдения.

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