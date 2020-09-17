Москва, 18 сентября, 2020, 02:50 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы признал обоснованными претензии «Улан-Удэнского авиационного завода» и ввёл в отношении внешнеэкономического объединения «Станкоимпорт» из дивизиона госкорпорации «Ростех» первый этап процедуры несостоятельности — наблюдение. Оно продлится до 11 марта 2021 года. Вердикт суда ещё может быть обжалован, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Основанием для обращения в суд послужила задолженность общества-ответчика. В третью очередь реестра суд внёс претензии на сумму 95 151 574 рубля. В качестве временного управляющего для ООО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт» утверждён Дмитрий Перепечев.

«Представитель заявителя поддержал заявленные требования. Представитель должника возражений против заявления не имел», — отмечалось в решении суда, которым было введено наблюдение.

Напомним, ответчик учрежден 12 лет назад для оптовой торговли промышленным оборудованием. Владельцем 95% доли в нём является АО «Станкопром», а 5% принадлежит АО «Внешнеэкономическое объединение «Станкоимпорт».