Лондон, 18 сентября, 2020, 01:57 — ИА Регнум. Истребители британских ВВС Typhoon сопроводили два российских противолодочных самолета Ту-142 в небе над Северным морем, сообщается на странице в Twitter королевских военно-воздушных сил.

Минобороны России Ту-142

Это произошло вблизи воздушного пространства Великобритании. Отмечается, что самолеты королевства поднимались в воздух уже в третий раз за последние шесть дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба Северного флота России распространила информацию о том, что два Ту-142 провели плановое патрулирование над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами.