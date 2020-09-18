Москва, 18 сентября, 2020, 10:19 — ИА Регнум. 17 сентября Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс провели онлайн-презентацию прогноза политического, технологического и социокультурного развития стран мира до 2035 года.

Asi.ru Карты будущего основные угрозы, вызовы и тренды до 2035 года

В мероприятии приняли участие специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, профессор практики Московской школы управления «Сколково»Павел Лукша.

Участники дискуссии представили так называемые карты будущего, описали основные угрозы, вызовы и тренды этого будущего до 2035 года.

Открыл обсуждение Дмитрий Песков. Он рассказал о том, что в своих прогнозах он опирался на результаты мета анализа многочисленных прогнозов в различных сферах, сделанных российскими и зарубежными экспертами. Также представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития отметил, для чего необходим форсайт, без которого каждый, рассуждающий о будущем, похож слепого котёнка, ведь будущее не всегда происходит из прошлого и настоящего. В качестве примера Дмитрий Песков привёл пример неожиданного появления для экспертов всего мира массовой и крайне востребованной сегодня профессии генетического инженера, которая была несколько лет назад предсказана при создании российского «Атласа новых профессий. Агентсво стратегических инициатив, разработавшее Атлас, по мнению Дмитрия Пескова, не случайно попало в точку с предсказанием появления этой профессии. Успех был достигнут не за счет прогнозирования будущего, а, скорее, за счет его активного конструирования, для чего потребовалось проявить интеллектуальную смелость и, собрав российские ведущие институты, организовать в них обучение по специальности «генетический инженер».

Далее Дмитрий Песков рассказал о самих картах будущего. Они представляют собой описание возможностей, на которые в первую очередь он рекомендует обращать внимание чиновникам и инвесторам, а также угроз, которые надо избегать, и возможных развилок.

Новая форма представления информации в виде карт лучше воспринимается молодым поколением в отличие от многостраничного текста, тем более, что с картой могут работать сразу несколько человек.

Продолжил дискуссию доцент кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО Андрей Безруков, представив своё видение будущего геополитики.

К сожалению, его прогнозы оказались пессимистичными: в ближайшие 10−15 лет нам не стоит ждать процветания, а ближайшее десятилетие и вовсе станет периодом выживания. Андрей Безруков считает, что нынешняя ситуация в мире аналогична периоду между двумя мировыми войнами. Сейчас мы находимся в конце старого миропорядка, а впереди нас ждёт полная перезагрузка — экономическая, политическая, социальная. История столетней давности имела три отличительных элемента: геополитический передел, технологический прорыв, гигантский политический и социальный взрыв, приведший к полному переделу западного мира и появлению среднего класса. Сейчас мы готовимся к переходу через новый передел, в котором неизбежен глобальный финансово-экономический кризис. Точно также, как и в 30-е годы XX века нас ждёт переход на ручное управление государством и национализация ряда важнейших отраслей, и в результате нового рузвельтианства и плана Маршалла появится новая экономическая и социальная модель, но какой она будет, Андрей Безруков не уточняет.

Далее он отметил, что в результате технологического рывка появлялась конкуренция технологических блоков — США и Китая, а технологическое превосходство будет означать политическое и экономическое превосходство .

Также в настоящее время наблюдается кризис международных союзов — НАТО, ЕС, Ближнего Востока. На смену им приходит новый колониализм, в котором крупные корпорации навязывают государствам свои правила игры и технологии.

По мнению Андрея Безрукова, труды Карла Маркса сегодня актуальны как никогда, при этом он посоветовал зрителям, следивших за дискуссией, ознакомиться с трудами французского экономиста Тома Пикетти, автра «Капитала в XXI веке».

В продолжение темы, Андрей Безруков рассказал о том, что уже сейчас появляется запрос на стабильность: люди хотят безопасности, а государства — суверенитета.

Кроме того, за сто последних лет появился новый кризис — экологический, идёт политизация экологии, например, появляются стандарты ЕС. Но самым главным кризисом остается социальный: продолжается обострение неравенства, социальные конфликты. Это может привести к возрождению левой идеологии, левых политических движений, кризису политических систем, кризису элит, новому поколению лидеров и в конце концов, к новым правилам игры, к новому общественному консенсусу, и к этому переделу нужно быть готовым.

Дмитрий Песков в качестве комментария к выступлению Андрея Безрукова сделал уточнение: геополитические сдвиги являются концентрацией страха. И рассказал о мечте. Ей на сегодняшний день остается массовая автоматизация и безлюдное производство и безлюдные логистические модели. Также он отметил, что сейчас происходит перезагрузка глобальных экономических рынков: страны, которые лидировали в либеральной глобализации сами отказались от своей доктрины в пользу своих внутренних стандартов, обеспечивающих им технологический и политический суверенитет. Одним из трендов является релокализация производства, то есть возвращение его из Китая и стран Юго-Восточной Азии обратно в США и Европу, но уже с учетом декарбонизации.

Отвечая на вопрос, может ли Россия занять одну из лидирующих позиций в новой зеленой энергетике, Дмитрий Песков предложил принять решение: мы будем платить пятимиллиардный налог за СO 2 , или мы будем делать более высокий передел у себя, превращать дешевую энергию в водород для последующего его экспорта.

Далее он коснулся темы последствий пандемии коронавирусной инфекции, которые должны привести к появлению экономики чистых зон: разделению людей на тех, у которых есть доступ в какое-то пространство на основе доказательства о вакцинировании, и тех, нет такого доступа. Сегодня эту угрозу своим гражданским правам ощущают многие люди. Также остро стоит проблема больших городов, которые не способны пережить эпидемию. В скором будущем начнётся процесс расселения мегаполисов, а стоимость жилья будет падать. Уже сейчас люди хотят иметь автономные жилища, соответственно, возникает заказ на новые технологические решения, которые ускоряются COVID-19.

Дмитрий Песков считает, что с каждым годом космос становится всё ближе к нам, так как он превращается в базовую IT-инфраструктуру. Нефть перестаёт быть главным источником заработка людей. Теперь новая нефть — это сами люди, данные, пшеница (до конца XXI века должен появиться глобальный сетевой производитель еды) и дофамин.

Также мы наблюдаем венчуризацию традиционных отраслей: теперь IT-технологии идут в сельское хозяйство, на железную дорогу, в энергетику и т.д.

О роли человека в процессах цифровизации, которые сопровождают первую половину XXI века, говорил Павел Лукша, профессор практики Московской школы управления «Сколково».

По его мнению, люди больше не являются двигателями истории, а наоборот, человеческие массы стоят преградой на пути паровоза истории, двигатель которого — сложные технологические договоренности. Цифровые технологии ставят вызов перед человеком труда. Например, в США 15−20% населения занимались бесполезными работами, которые никогда не вернутся.

Будущее стоит за безлюдными решениями, так как пандемия доказала, что человек — самый уязвимый элемент в производственной цепочке. Огромное количество людей потеряют работу. Сегодня не понятно, можно ли людям инвестировать в долгосрочные активы, в том числе и такие, как образование, которое стремительно устаревает.

В социально-экономическом плане складывается ситуация, похожая на события 1968 года, и которая уже начинает проявляется в США в Великобритании восстаниями народа против цифровизации, потери будущего и против государства слежки.

Однако существуют развлекательные технологии, призванные гасить протестную энергию людей. Павел Лукша считает, что работающий интернет — это очень хорошо, так как даёт возможность людям воевать на диванах.

Есть огромное количество активной молодёжи, которая так или иначе будет приходить во власть. Повестка справедливости, экологизации, национальных меньшинств — крайне важная тематика. Возникает запрос на новую идеологию, опирающуюся на новый социал-демократический идеал. Для нового поколения это означает новые условия жизни, новую культуру, массовую перестройку общественного сознания. По мнению Павла Лукши, это и есть надежда и мечта.

Дмитрий Песков заявил, что представленный форсайт был сделан в апреле 2020 года, и пока все прогнозы идут по графику, несмотря на то, что краткосрочные прогнозы — самые сложные.

Также он процитировал высказывания некоторых экспертов о том, что за счет пандемии мы избежали новой мировой войны, поэтому для нас важно не допустить появления следующей мировой войны.

В завершении дискуссии Андрей Безруков добавил, что пандемия — это следствие невозможности избежать мировую войну, это ментальная и политическая прививка от спеси, возникающей от ощущения знания будущего. Перед элитами стоит выбор: либо думать, учиться, делать выводы, либо расставаться с властью по-плохому сценарию. Именно желание остаться у власти должно двигать их мозгами. Если элиты будут участвовать в диалоге о будущем, то от этого выиграют все.

Презентация карт будущего является частью форума «Сильные идеи для нового времени», организуемого АСИ и Фондом Росконгресс