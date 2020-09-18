Москва, 18 сентября, 2020, 10:21 — ИА Регнум. Одна из первых после ограничений, связанных с пандемией COVID-19, конференций на тему цифровой трансформации в режиме оффлайн состоялась вчера, 16 сентября в отеле Mariott на Новом Арбате в Москве. Конференция под названием «Digital Transformation Day» проведена по инициативе информационного портала tadviser.

Конференция Digital Transformation Day 2020 16 сентября 2020 года, Москва

Для обсуждения был заявлен широкий спектр тем, касающихся процессов перехода бизнеса в цифровую среду — от методологии до конкретных примеров перехода.

Задача работы конференции, по словам ее модератора, Сергея Кирюшина, спецпредставителя Министра иностранных дел по вопросам цифровой трансформации, состояла в определении того, что такое цифровая трансформация, чем она отличается от автоматизации.

Однако, с самого начала встреча превратилась в рекламную площадку разработчиков программного обеспечения.

Например, представитель компании Veeeam, создающей софт для резервного копирования, всё свое выступление посвятил рассказу о том, как прекрасно работает программное обеспечение, выпускаемое компанией, какие объемы рынка она занимает, как решает вопросы копирования и безопасности данных для своих клиентов.

Как мы знаем, несмотря на то, что на конференциях по цифровизации часто декларируется обратное, бизнес не спешит переходить на «цифру». И разработчики, в том числе и Veeeam, об этом прекрасно знают и даже объясняют причину: оказывается, всё дело в отсутствии опыта у руководящих лиц компании, на втором месте стоит устаревшее оборудование и третьей по значимости помехой является скромный бюджет. Учитывая тот факт, что развернуть систему современного автоматизированного документооборота с элементами так называемого искусственного интеллекта (ИИ) на крупном предприятии означает потратить от нескольких миллионов рублей до фантастических сумм, то вопрос бюджета здесь является определяющим.

Деньги — не проблема для Сбербанка, который немало вложил в создание собственных IT-компаний, одной из которых является SberCloud. Ее представитель и продуктовый менеджер Алсу Иовкова сравнила ИИ с мозгом цифровой трансформации. Такой мозг создал SberCloud — это его компьютер Кристофари, представленный широкой публике в ноябре прошлого года. Кристофари использует технологию машинного обучения (ML) для обработки данных. Его мощности, принявшие форму облачных вычислений, продаются SberCloud всем желающим перескочить в прекрасное цифровое будущее без лишней головной боли — собственной инфраструктуры, специалистов под названием datascientist и специалистов группы поддержки развёрнутой системы.

На что способен обученный Кристофари? Распознавать и синтезировать речь, распознавать лица, следить за эмбрионами и принимать решения об их дальнейшей жизни, обслуживать телемедицину, принимать решения о предиктивном ремонте компьютерной техники и системы, делать прогнозы о вероятных наступлениях событий, анализируя видеопоток. То есть делать все то, что должно быть регламентировано в своде этических правил взаимодействия человека с ИИ, который еще в прошлом году поручил создать Президент РФ Владимир Путин. И Сбербанк обещал выполнить поручение в 2020 году. Но пока мы ждём этический кодекс, примитивный ИИ вовсю принимает решения о жизни и поведении людей с естественным интеллектом.

На фоне амбициозных спикеров конференции, говоривших о неизбежности и положительных эффектах цифровой трансформации, выгодно выделялась отечественная компания Polymedia. И, хотя её задачей также была презентация своего продукта, но делалось это с пониманием своей роли в процессе цифровизации, без высоких лозунгов и деклараций о неизбежности полной замены людей самообучающимися технологиями.

Polymedia занимается разработкой ПО для управления на основе данных. Объектами управления являются как предприятия, так и целые регионы. Из выступления её представителя Николая Муравьёва, руководителя направления по информационным системам, понятно, что компания, несмотря на свои успехи в бизнесе, не претендует на звание одного из завоевателей Земли с помощью"цифры».

Компания создала аналитическую платформу для облегчения и ускорения сбора и анализа данных, их понятного визуального представления. Помимо внедрения самого продукта и его адаптации к потребностям предприятия, компания обучает сотрудников клиентов работе с платформой.

В дополнение к бизнес-аналитике, Polymedia разработала решение, способное строить прогнозы социально-экономических показателей. Такая системы была создана, в частности, для Владимирской области. Однако в основе её прогнозного анализа лежит набор производственных функций Кобба-Дугласа и регрессионные уравнения, а исходными данными служит информация, полученная из органов статистики, сценарные условия Минэкономразвития и сценарные данные органов власти Владимирской области. Всё вместе представляет собой синтезированный посмертный анализ, не имеющий ничего общего с отображением реального положения дел, и тем более полученные данные и способы их математической обработки, которые банально устарели, нельзя использовать для прогнозов экономического развития. Данный пример служит иллюстрацией того, как возможности современной вычислительной техники и таланты специалистов-разработчиков пропадают из-за неграмотной постановки задач и отсутствия настоящих экономических знаний, в том числе и у заказчика.

Интересный проект для отрасли машиностроения создали в компании Информконтакт — программный продукт, с помощью которого можно решить проблемы экономии металла при раскрое деталей машины. Решение найдено в цифровом контроле за производственным процессом от момента получения металла на предприятии до лазерной резки, что позволяет учитывать и контролировать деловой остаток материала.

О важности информации участникам конференции рассказал Евгений Сандомирский, директор по развитию бизнеса международной компании EPAM. Он считает, что в условиях быстро изменяющейся действительности, мы не можем прогнозировать будущее, поэтому должны быть готовы меняться вместе с ним, становиться мобильными. Для этого достаточно вооружить максимальное количество людей нужной и достаточной информацией и инвестировать в самих людей.

Что касается самих людей, то, по словам Евгения Сандомирского со ссылкой на экспертов McKinsey, успешным станет тот, кто будет иметь доступ к информации, овладеет сервисами самообслуживания, и будет обладать способностью к коллаборации.

Сама компания на конференции представила свой продукт, который по словам его создателей, представляет собой «цифровой опыт сотрудников»: цифровые инструменты для повседневной работы менеджеров, персонифицированный доступ к информации (теперь это называется нотификацией), средства самообслуживания на рабочем месте с помощью компьютера и быстрое корпоративное общение.

Очевидно, что встраивание такого ПО в работу компании уже не делает способность к коллаборации человека с человеком навыком номер один для сотрудников корпорации. Происходит полное слияние человека с компьютером, где уже человек становится неким живым приложением для алгоритмов. Также размывается эмоциональный и социальный капитал, так как при обмене информацией через цифровые инструменты не задействуются все его возможности.

Евгений Сандомирский также спрогнозировал несколько моделей управления человеческими ресурсами. Это неизбежность сокращения персонала, возникающая необходимость постоянной ротации кадров, более активный поиск людей на новые вакансии и оценка вклада каждого человека в бизнес. При этом будут важны такие факторы, как рост вовлеченности сотрудников в работу, кросс-функционального взаимодействия, качества принимаемых решений.

Одно из самых неоднозначных выступлений конференции — это доклад Натальи Кондратюк, руководителя проектов по управлению партнерствами платформы «Профессионалы 4.0» в «Газпром нефть».

«Профессионалы 4.0» — это цифровой агрегатор вакансий для удаленной и распределенной работы над проектами крупных компаний. Наталья Кондратюк считает её примером трансформации рынка труда и переходом к Gig-экономике (модели трудовых отношений, в которой компании заключают контракт с независимыми работниками с краткосрочными обязательствами). По её мнению, это обусловлено тем, что компаниям постоянно требуются люди на краткосрочные проекты. Кроме того, с началом работы платформы у руководителей компаний появилась возможность набирать в свои проектные команды большое количество талантов и снижать издержки. При этом сами компании не занимаются инвестициями в развитие персонала, предполагается, что человек развивает свои компетенции самостоятельно.

К работе через платформу привлекаются так называемые эксперты по направлениям «управление проектами», «финансы», «продажи», IT, «производство», «аналитика и исследования», «стратегический менеджмент», «юриспруденция», «управление персоналом», «отношения с органами власти». Причем нанять можно как отдельных специалистов, так и их группу или так называемые «гибкие команды», способные работать в условиях неопределенности результата. Насколько успешен опыт «Профессинолов 4.0» — покажет практика и время, но, вероятнее всего, ошибки выше перечисленных профессионалов, не заинтересованных в дальнейшем развитии и процветании своего нанимателя, будут непоправимыми, а мотивация на получение положительного отзыва о работе в рамках одной платформы вряд ли станет сильным фактором, влияющим на работоспособность фрилансера.

В заключительной части конференции Сергей Потапов, советник председателя наблюдательного совета Национальной инвестиционной компании прочитал лекцию о том, как правильно поставить задачу цифровой трансформации и успешно её выполнить. При этом он развёл понятия автоматизации и цифровизации. По его мнению, автоматизация означает освобождение человека от участия в процессах, а цифровизация — внедрение цифровой техники в различные сферы жизни. Понятие цифровой трансформации он выразил через выражение «не наводите порядок там, где от него нужно избавиться».

Какие выводы можно сделать по итогам мероприятия?

Конференция, несмотря на новизну темы, мало чем отличается по форме проведения от привычных столичных мероприятий такого рода. Организаторам нужно понимать, что, в первую очередь, участники приходят для того, чтобы получить ответы на насущные вопросы, связанные с бизнесом и управлением предприятием, а не прослушать несколько рекламных выступлений, порой даже не касающихся заявленной темы. Для того, чтобы конференция была продуктивной и получила дальнейшее развитие как площадка для дискуссий, необходимо эти дискуссии инициировать, пригласив на неё не только продавцов и покупателей, но и людей с альтернативной точкой зрения, экспертов из разных отраслей.

Что касается темы трансформации рабочей силы, она должна выйти на первый план в обсуждении процессов цифровизации в экономике. Как справедливо отметили в кулуарах участники конференции, весь этот процесс направлен на удовлетворение интересов владельце бизнеса и в нём не остаётся места для наёмного работника. Заказчикам цифровых услуг не стоит забывать о том, что без качественных трудовых ресурсов никакая трансформация невозможна, и все мечты о безлюдном предприятии разобьются о суровую действительность, как это уже один раз произошло в истории капитализма. Тогда люди вернулись на производство, однако в ином качестве, более квалифицированными специалистами. Но какие жизненные трагедии и потери с обеих сторон предшествовали этим изменениям! История должна нас научить аккуратно и с умом подходить к технологическим переходам, смотреть дальше и шире извлечения сиюминутной прибыли.