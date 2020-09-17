Архангельск, 17 сентября, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Архангельские власти не планируют выделять дополнительные средства школам на компенсацию «антиковидных» затрат, понесенных учреждениями при подготовке к новому учебному году.

ИА REGNUM

Как сообщил заместитель председателя правительства региона, глава штаба по коронавиурсу Артем Вахрушев, учреждения получили часть оборудования благодаря организации ЕГЭ и голосованию по изменению Конституции — часть избирательных участков традиционно располагалась в школах. Кроме того, летом этого года школы получили возможность тратить областную субвенцию на закупку рециркуляторов и дезсредств. Этих денег, по его мнению, «рачительным хозяевам» должно было хватить.

«Хочу предостеречь муниципальные образования и руководителей образовательных учреждений и напомнить, что почти всю весну мы работали в дистанционном режиме. Следовательно, у рачительных хозяев, руководителей муниципальных образований и школ, потенциально могла возникнуть экономия. И если с этой экономией правильно отработать, то средства должны были остаться, — заявил Вахрушев. — Те, кто не начал сломя голову их тратить, вопросов не задавали. Львиная доля учреждений, да, непросто, но смогла обеспечить эти условия. А некоторые учреждения, в том числе областного подчинения, подняли лапки к верху. И с этими учреждениями мы будем разобраться, но не в плане выдачи каких-то дополнительных средств, а в поиске средств внутри организации».

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области COVID-19 подтвердили у 63 школьников.