Йошкар-Ола, 17 сентября, 2020, 22:42 — ИА Регнум. В Марий Эл объем финансирования в текущем году в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет 2,773 млрд рублей, из них 978 млн рублей — средства федерального бюджета. В том числе 490 млн рублей направлено на реализацию проекта строительства магистральной улицы в створе улиц Кирова и Строителей в Йошкар-Оле, сообщил глава республики Александр Евстифеев в ходе заседания президиума правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер Марат Хуснуллин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожные работы

Евстифеев уточнил, что объект полностью законтрактован в пределах лимитов 2020 года. По состоянию на 14 сентября, освоено 210 млн рублей, или 43% от общего объема финансирования проекта. До 30 сентября планируется освоить еще 150 млн рублей.

Финансирование по комплексному развитию сельских территорий в текущем году составляет 408,2 млн рублей, из них 198 млн рублей — средства федерального бюджета. В сентябре запланированные на III квартал средства будут полностью освоены.

Как сообщало ИА REGNUM, Марий Эл получит дополнительные средства на развитие дорожной сети в регионе в размере 260 млн рублей. Республика получит средства на реализацию первого этапа проекта строительства магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в Йошкар-Оле. В результате техническая готовность объекта будет составлять 35,9%.

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