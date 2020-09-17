Москва, 17 сентября, 2020, 22:41 — ИА Регнум. Два противолодочных самолета Ту-142 Северного флота провели плановое патрулирование над Северным Ледовитым и Атлантическим океанами, сообщает 17 сентября пресс-служба флота.

Mil.ru Дальний противолодочный самолёт Ту-142

Патрулирование продолжалось свыше 11 часов, самолёты прошли над Баренцевым, Норвежским и Северным морями, а также акваториями Ледовитого и Атлантического океанов около 10 тыс. км.

«Семнадцатого сентября два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота выполнили очередной плановый полет над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

Кроме того, противолодочный самолет Северного флота Ил-38 в рамках мер по организации межфлотского взаимодействия осуществил восьмичасовой плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

«На отдельных этапах маршрута полетов российские самолеты сопровождались истребителями иностранных государств. Полеты выполнены в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — сообщает пресс-служба Северного флота.