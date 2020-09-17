Ханты-Мансийск, 17 сентября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. В Югре до 4 октября продлён режим повышенной готовности. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Кальян

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Решением губернатора Югры Натальи Комаровой до 4 октября 2020 года продлены ограничения на работу детских игровых комнат, в том числе находящихся на территории торговых центров. А также других развлекательных и досуговых заведений, за исключением кинотеатров. Продлён запрет на работу кальянных.

Кроме того, продолжает действовать режим обязательной самоизоляции для людей от 65 лет и старше, лиц с хроническими заболеваниями и беременных женщин.