Москва, 17 сентября, 2020, 22:28 — ИА Регнум. В ходе стратегических военных учений «Кавказ-2020» будет проведена полномасштабная проверка новых боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», сообщает 17 сентября газета «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны РФ.

Vitaly V. Kuzmin БМПТ «Терминатор»

По утверждению издания, на данный момент БМПТ «Терминатор» в количестве нескольких десятков единиц имеются в частях Западного и Центрального военных округов.

БМПТ планируют использовать в нескольких фазах учений «Кавказ-2020» в рамках опытной эксплуатации первой серийной партии машин.

Как сообщало ИА REGNUM, БМПТ «Терминатор» разработаны и созданы в России для огневой поддержки пехоты и танков. Комплекс вооружения этих боевых машин обеспечивает подавление и уничтожение малоразмерных целей, представляющих опасность для бронетехники, — расчетов противотанковых ракетных комплексов и ручных гранатометов, как пеших, так и высокомобильных.

Для этого каждая БМПТ вооружена двумя 30-мм автоматическими пушками, четырьмя пусковыми установками различных ракет, двумя автоматическими гранатомётами и 7,62-мм пулемётом.