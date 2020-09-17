Йошкар-Ола, 17 сентября, 2020, 22:25 — ИА Регнум. Марий Эл получит дополнительные средства на развитие дорожной сети в регионе в размере 260 млн рублей. Соответствующее распоряжение правительства РФ подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Tambov.gov.ru Дорога

Согласно документу, в 2020 году республика получит средства на реализацию первого этапа проекта строительства магистральной улицы в створе улицы Кирова и улицы Строителей в Йошкар-Оле. В результате техническая готовность объекта будет составлять 35,9%.

Средства предоставляются в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

ИА REGNUM напоминает, всего правительство решило дополнительно распределить 4,5 млрд рублей. Средства, кроме Марий Эл, получат Владимирская область, Карелия, Краснодарский край, Пензенская и Самарская области, а также Коми и Ингушетия.