Вена, 17 сентября, 2020, 22:37 — ИА Регнум. 17 сентября на Всемирной климатической конференции, которая проходит в Вене в четвертый раз, президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что ему повезло, что во время его инаугурационного визита в Вену в июле по приглашению президента Австрии Александра Ван дер Беллена он присоединился к инициативе по борьбе с изменением климата.

Vlada Republike Hrvatske Зоран Миланович

Он предупредил об опасности изменения климата, которая, по его словам, научно доказана, и призвал к принятию соответсвующих мер, чтобы свести к минимуму последствия этих изменений. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

«Чистая окружающая среда и баланс в природе очень важны для Хорватии», — заявил Миланович. Он также отметил, что экономика Хорватии основывается на туризме, который напрямую связан с защитой окружающей среды.

«В Хорватии на первый взгляд все выглядит прекрасно, чисто и привлекательно. Хорватия по использованию возобновляемых источников энергии опережает средний уровень по Европе, но это всего лишь небольшая часть всех наших достижений», — отметил Миланович.