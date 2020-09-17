Неаполь, Италия, 17 сентября, 2020, 22:22 — ИА Регнум. Центробанк ЕС в четверг, 17 сентября, утвердил решение о выделении 2 млрд евро на реализацию двух железнодорожных проектов в Италии.

Bastiaan Высокоскоростные поезда

Между Неаполем и Бари удвоят количество путей, кроме того, на том же направлении появится еще одна высокоскоростная железнодорожная магистраль.

Реализация проекта поможет не только значительно сократить время в пути для пассажиров, но и создаст 2000 временных рабочих мест, отметили обозреватели Mediaset.