София, 17 сентября, 2020, 21:48 — ИА Регнум. Официальная София 17 сентября направила своим партнерам по Евросоюзу меморандум на шести страницах, в котором подробно объясняется, почему Болгария считает «государственную идеологию» Северной Македонии антиболгарской и просит их поддержать ее позицию по отношению к македонскому языку и македонской идентичности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алёша

Соответствующий документ болгарское правительство направило в Брюссель в связи с решением Европейской комиссии начать переговоры о вступлении Северной Македонии в ЕС, сообщает македонское информационное агентство МИА.

В документе болгарские власти призвали руководство Северной Македонии проявить искреннюю политическую волю и «порвать с идеологическим наследием коммунистической Югославии», которое и является причиной «этнического инжиниринга» в этой балканской стране, благодаря чему, по мнению официальной Софии, диалект болгарского языка стал отдельным, македонским языком.

Также в меморандуме подчеркивается, что формирование македонской нации — не что иное, как «проект Белграда по уничтожению болгарской идентичности».

Ранее между Софией и Скопье возник спор по поводу национальной принадлежности революционера Гоце Делчева. Делчев в конце XIX века боролся за освобождение Македонии от турецкого владычества.

Напомним, что в 2017 году Болгария и Македония подписали Договор о дружбе и добрососедстве, в котором говорится, что две стороны будут совместно урегулировать взаимные претензии, касающиеся истории и культуры.