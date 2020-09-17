* ИГ — запрещённая в России организация

Париж, 17 сентября, 2020, 21:46 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за гибель 9 августа 2020 года восьми человек, из которых шесть — граждане Франции. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Принадлежащая ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) газета «Аль-Наба» посвятила целую страницу своего номера от 17 сентября террористической атаке, произошедшей в общине Куре недалеко от столицы Нигера Ниамеи, в результате которой погибли шесть французских гуманитарных деятелей в возрасте от 25 до 31 года — четыре мужчины и две женщины.

Напомним, что шестеро французских гуманитарных деятелей, их водитель и местный проводник были убиты вооруженными людьми при посещении заповедника в 60 км к юго-востоку от столицы.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа министр внутренних дел Нигера заявил, что подозреваемый был арестован после убийства восьми человек, в том числе шести французских граждан, недалеко от Ниамея. По его словам, у следователей есть «серьезные зацепки».