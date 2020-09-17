Челябинск, 17 сентября, 2020, 20:45 — ИА Регнум. В Челябинской области долги населения за услуги ЖКХ достигают 17,46 млрд рублей. За год они выросли на 2 млрд, сообщает пресс-служба губернатора.

Minstroyrf.ru Калорифер

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Больше всего должны жители Верхнего Уфалея, Еманжелинска, Катав-Ивановска и Красноармейского района. При этом общий размер долга предприятий ЖКХ перед поставщиками теплоресурсов уменьшился на 1,3 млрд рублей. Но он остаётся высоким — 3,25 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, в территориях Южного Урала уже начинается отопительный сезон. Подключить основную часть потребителей к теплу власти планируют до конца сентября.