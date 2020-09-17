Ростов-на-Дону, 17 сентября, 2020, 20:44 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону кабинеты неотложной помощи принимают пациентов до 22:00. Получить помощь специалистов могут люди с невысокой температурой. Об этом в ходе онлайн-брифинга 17 сентября сообщила министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

Машина скорой помощи

«Бригады скорой помощи ориентированы на оказание помощи людям, чьё состояние напрямую связано с угрозой жизни. Это в первую очередь жалобы на выраженную боль (инфаркт, обширное кровотечение), потеря сознания, ДТП, отравления, ожоги, травмы, разнообразные симптомы у детей, требующие безотлагательных действий», — обратила внимание глава ведомства.

Горожане с подозрением на коронавирус должны вызывать участкового врача, который выдаст направление на проведение компьютерной томографии или в госпиталь.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростове-на-Дону бригады скорой медицинской помощи не справляются с количеством вызовов. Так, количество вызовов увеличилось в 1,5 раза. Однако бригады медиков в первую очередь выполняют экстренные вызовы, и только затем неотложные (пневмония, ОРВИ, COVID-19).