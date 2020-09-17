Мурманск, 17 сентября, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Гимназию №7 в Мурманске перевели на дистанционный режим работы до 26 сентября — у одного из преподавателей подтвердился COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное образование

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"Решение принято в связи с регистрацией случаев ОРВИ среди учащихся, закрытием части классов младшего и среднего звена по причине отсутствия 20% детей, а также единичной регистрацией COVID-19 среди преподавателей», — сообщили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Мурманской области COVID-19 подтвердили у 73 человек.