Курск, 17 сентября, 2020, 19:28 — ИА Регнум. Секретарь Курского регионального отделения «Единой России» Валерий Мелихов сложил полномочия по личным обстоятельствам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ЕР.

Kurskduma.ru Евгений Бартенев

Исполняющим полномочия секретаря назначен депутат Курской областной думы, секретарь местного отделения партии Центрального округа города Курска Евгений Бартенев. Его кандидатуру одобрили члены президиума генсовета.

Своё решение Мелихов объяснил своей загруженностью на основном месте работы — он является проректором Курской государственной сельхозакадемии.

«Осенью 2019 года я был избран секретарем Курского регионального отделения партии «Единая Россия». Этот год был непростым для страны, для реготделения партии, для меня лично. В период пандемии коронавируса «Единая Россия» открыла Волонтерский центр, мы оказывали помощь гражданам. В сложных условиях прошло предварительное голосование — впервые оно было электронным. Затем мы направили наблюдателей от партии на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Самое важное, что партия достойно прошла выборы цикла «Осень-2020», наш кандидат одержал победу на довыборах в Госдуму по Сеймскому избирательному округу», — заявил Мелихов.