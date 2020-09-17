Анкара, 17 сентября, 2020, 19:31 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал действия своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поддержке Греции после пожара в лагере беженцев на острове Лесбос и назвал того «амбициозным неумехой». Об этом в четверг, 17 сентября, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Реджеп Тайип Эрдоган и Эммануэль Макрон

В ходе видеоконференции с представителями возглавляемой им Партии справедливости и развития Эрдоган обосновал проведение Турцией жесткой внешней политики и обрушился к критикой на действия Франции на международной арене.

«Некоторые не понимают, почему Турция присутствует в Сирии, в Ливии и в Восточном Средиземноморье… Если Турция уйдет из этих регионов, сможет ли Франция покончить с беспорядком, который создал амбициозный неумеха, управляющий ей, и начать проводить разумную политику?» — заявил президент Турции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Макрон перестал считать Турцию партнёром в Восточном Средиземноморье. Об этом он заявил 10 сентября на пресс-конференции в городе Аяччо на Корсике.