Белгород, 17 сентября, 2020, 19:00 — ИА Регнум. Евгений Савченко, губернатор Белгородской области с 1993 по 2020 годы, родился в посёлке Красная Яруга Курской области (с 1954 года — Белгородской) 8 апреля 1950 года. Он окончил Старооскольский геологоразведочный техникум, прошёл службу в рядах Советской Армии. В 1976 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К.А. Тимирязева, получил квалификацию учёного агронома.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Евгений Савченко

Работал главным агрономом ракитянского колхоза, а затем директором совхоза, занимал посты в советских и партийных органах районного и областного звена, в том числе работал в должности заместителя председателя облисполкома. В послужном списке Савченко — пост заместителя начальника главного управления растениеводства министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ.

На пост главы администрации Белгородской области был назначен президентом России Борисом Ельциным в октябре 1993 года. Избирался на пост главы администрации региона в декабре 1995 года и в мае 1999 года. С 1996 года по 2001 год являлся членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Занимал должность председателя комитета Совета Федерации по аграрной политике. На пост губернатора Белгородской области был избран в 2003 году, также был наделен полномочиями губернатора в 2007 году. Затем избирался на пост губернатора в 2012 году и в последний раз — в 2017 году.

Савченко имеет степень доктора экономических наук, является профессором, членом-корреспондентом Российской академии сельскохозяйственных наук. Савченко и его супруга имеют двух взрослых дочерей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября 2020 года Евгений Савченко заявил о решении покинуть пост губернатора досрочно. Савченко избран депутатом Белгородской областной думы по списку «Единой России», который возглавлял на минувших выборах. Заявление на имя президента им уже написано. Ожидается, что Савченко займет место в Совете Федерации.