Лондон, 17 сентября, 2020, 18:28 — ИА Регнум. Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в четверг, 17 сентября, превысила $43 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

По состоянию на 17:22 мск на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в ноябре росла на 1,94% относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достигала $43,04 за баррель.

В последний раз цена на нефть марки находилась выше $43 за баррель 4 сентября текущего года.

Тем временем, фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,11% — до $40,86 за баррель.