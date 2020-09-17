Пермь, 17 сентября, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Коронавирусную инфекцию обнаружили у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Kremlin.ru Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин

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Мазок на коронавирус был взят у Махонина «при появлении лёгких симптомов недомогания». Также ему была сделана компьютерная томография лёгких.

«Через 24 часа получили ответ из референс-лаборатории Роспотребнадзора, который подтвердил наличие коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

В связи с этим Махонина госпитализировали, и сейчас он проходит стандартное лечение в лёгкой форме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Махонин одержал победу на выборах губернатора 13 сентября, на 21 сентября была намечена его инаугурация. 17 сентября он взял на больничный «с признаками ОРВИ».