Чебоксары, 17 сентября, 2020, 18:12 — ИА Регнум. В Чувашии завершено судебное разбирательство по делу об аварии, жертвами которой стали пять человек. Виновник ДТП получил шесть лет лишения свободы, сообщает Генеральная прокуратура России.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

Перед судом предстал 24-летний ульяновец. Резонансное ДТП произошло вечером 24 августа 2019 года возле деревни Карабай-Шемурша Шемуршинского района. Следствием установлено, что фигурант уголовного дела, управляя иномаркой «Тойота Королла», превысил допустимую скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Ладой Вестой».

В результате аварии на месте происшествия скончались от полученных ранений пять человек, один потерпевший получил тяжкий вред здоровью.

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Батыревский районный суд Чувашии признан ульяновца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему назначено шесть лет лишения свободы в колонии-поселении. Также он на три года лишён права управления транспортными средствами. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевшей стороны на общую сумму 1,2 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в числе пяти погибших в результате аварии на трассе в Чувашии был прокурор одного района в Ульяновске.

Напомним, в сентябре 2020 года в Батыревском районе Чувашии возбуждено уголовное дело по факту дорожной аварии с тремя погибшими. Предварительно правоохранители установили, что 23-летний водитель на повороте не справился с управлением и съехал в кювет — в результате легковушка опрокинулась, погибли пассажиры.