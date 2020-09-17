Калуга, 17 сентября, 2020, 18:14 — ИА Регнум. В Калужской области на дистанционном обучении сегодня находятся семь классов: пять из-за подтверждённого коронавируса у учеников и ещё два класса по причине болезни учащимися острыми респираторно — вирусными инфекциями. Об этом 17 сентября заявил в ходе прямого эфира в социальной сети министр образования и науки региона Александр Аникеев,сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот страницы министерства образования Калужской области в «ВКонтакте» Министр образования и науки Калужской области Александр Аникеев

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По словам министра, введение карантина — это вынужденная мера, связанная сокращение контактов. Если же в классе появляются три и более ребёнка, которые являются больными и диагноз у них медиками установлен COVID-19 или ОРВИ, то по представлению Роспотребнадзора класс закрывается, и всех учащихся отправляют на дистанционное обучение.

«Мы ежедневно проводим мониторинг. По состоянию на конец дня, 16 сентября, у нас с подтвержденным диагнозом covid-19 14 учащихся из 112 тысяч детей. Полного перехода школ на дистанционное обучение не будет. На него мы будем переводить лишь те классы, в которых существует опасность заражения», — подчеркнул Александр Аникеев.