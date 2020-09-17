Токио, 17 сентября, 2020, 20:53 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга 17 сентября поручил министру информационных технологий Такуя Хираю ускорить создание государственного органа, который будет заниматься оцифровкой работы правительства.

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Закон об учреждении соответствующего органа намереваются представить на очередной сессии парламента Японии, предположительно в январе следующего года.

Суга спешит запустить государственный орган в следующем году, чтобы добиться успехов в этой области до истечения срока своих полномочий на посту президента правящей Либерально-демократической партии в сентябре 2021 года.

Оцифровка работы правительства — одно из ключевых политических предложений предвыборной кампании Суги.