Красногорск, 17 сентября, 2020, 17:55 — ИА Регнум. В Московской области зафиксирован высокий прирост рождаемости, сообщает 17 сентября телеграм-канал Мособлштаба.

Andrés Nieto Porras Новорожденный

В региональном штабе рассказали, что за семь месяцев 2020 года в области родилось 46 378 малышей — на 6105 больше, чем годом ранее.

«Московская область показала самый высокий прирост рождаемости по стране за семь месяцев», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области в семье Елены и Валерия Ильючик из Чехова родился 14-й ребёнок.