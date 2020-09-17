Подгорица, 17 сентября, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Агенство по защите конкуренции в Черногории приняло решение приостановить финансирование национального авиаперевозчика Montenegro Airlines.

Alex Beltyukov Самолёт авиакомпании Montenegro Airlines

Мера будет действовать, пока не будет принято решение о соблюдении закона о контроле за государственной помощью.

Отметим, что финансовые проблемы у национальной авиакомпании длятся уже давно, по итогам 2019 года убытки составили 98 млн евро.