Ярославль, 17 сентября, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Поединок хоккейного клуба Сочи и ярославского «Локомотива» отменен. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт сочинского клуба.

ХК Сочи Официальное заявление

Как говорится в официальном заявлении, матч ХК «Сочи» и ХК «Локомотив», запланированный на 17 сентября, не состоится. О причинах отмены игры не сообщается. Как ранее сообщало ИА REGNUM у ярославской команды неожиданно приболели лидеры, в список травмированных сегодня попали 1 защитник и 4 форварда.

Утром 17 сентября яролавцы провели раскатку на льду дворца спорта в Сочи. О том, что у игроков может быть коронавирусная инфекция, в команде не подтверждали. Однако, по некоторым данным именно положительные тесты на коронавирус могут быть одним из главных факторов того, что игра регулярного чемпионата КХЛ не состоялась.