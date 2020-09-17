Новый палубный вертолёт Ка-52К «Катран» начнут испытывать на море
Москва, 17 сентября, 2020, 17:49 — ИА Регнум. Испытания новейшего корабельного вертолёта Ка-52К «Катран» будут продолжены на кораблях ВМФ России в морских условиях, сообщает 17 сентября пресс-служба холдинга «Вертолеты России».
Vitaly V. Kuzmin
Вертолёт Ка-52
Новый этап испытаний начнут после успешного «сухопутного» тестирования нового вертолета.
Уточняется, что для проведения испытаний построены четыре вертолета Ка-52К «Катран».
Пресс-служба холдинга утверждает, что наземные испытания вертолета завершены в полном объеме.
Для удовлетворения всех условий Военно-морского флота теперь необходимо пройти все этапы корабельных испытаний вертолета на морском носителе.
Уточняется, что корабельные вертолеты Ка-52К смогут использоваться на боевых кораблях класса «фрегат» и «корвет».