Калининград, 17 сентября, 2020, 17:42 — ИА Регнум. Интервью исполнительного директора, вице-президента Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексея Волкова

Пресс-служба ОСИГ Алексей Волков

Каковы наиболее актуальные законодательные инициативы для отрасли сейчас?

Начну, наверное, с последних событий. Сегодня одним из участников полуфинала «Балтика» всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» был предложен проект изменений в 54-ФЗ в части отмены бумажных фискальных чеков. Он подсчитал, что для субъекта малого бизнеса в туристической сфере — небольшого кафе или магазина — это может принести порядка 78 тысяч рублей экономии в месяц. Разумеется, если мы говорим о масштабировании такой практики в сфере ритейла или в деятельности большого отеля, это значительно большие суммы. Также важны вопросы, связанные с экологией, охраной окружающей среды. Потому что сейчас есть возможность присылать чек на телефон или на электронную почту. Фактически подобные идеи являются прорывными и лежат на поверхности, но пока не находят решения, поскольку эти задачи связаны с законодательством по защите прав потребителей. Чтобы предъявить претензию, вы должны прийти только с бумажным чеком. Поэтому эта сфера всё ещё требует синхронизации.

Поскольку Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) сосредоточен на развитии внутреннего туризма в России, одной из основных задач нашей организации является участие в разработке нового закона о туристической деятельности. Он у нас очень устаревший. В 90-х годах все думали только об отдыхе за границей. И все, что касалось организации, безопасности, страховки, даже таких вещей, как глоссарий, категорически утратило актуальность, причем как для внутреннего туризма, так и для выездного, для отрасли в целом. Тогда туроператоры были настроены только на выездной туризм, все работали по большей мере на этот сегмент. Никто не занимался развитием внутреннего туризма, а путешествия по стране были невостребованными.

Как, например, история с автомототуризмом — одним из ключевых направлений в деятельности ОСИГ. Совсем недавно, летом 2020 года, в рамках Союза был создан профильный Комитет по автомототуризму и караванингу. Сейчас, когда мы затронули сферу развития автотуризма в России, выяснилось, что в этом направлении существует множество недоработок. В то время, как со стороны российских и зарубежных кемперов и караванеров есть весомый спрос на путешествия по нашей стране, у нас наблюдаются серьезные проблемы с придорожным сервисом с точки зрения, например, региональных и муниципальных взаимоотношений. Скажем, земля находится в собственности муниципалитета, а регион хотел бы развивать инфраструктуру придорожного сервиса, что приводит к противостоянию сторон. Еще, например, к вопросу могут подключиться федеральные органы власти, если трасса является федеральной. Таких межрегиональных, межведомственных, межотраслевых вопросов очень много, и их нужно решать. Это большой объем нормативно-правовых актов и законодательных инициатив, которые мы сейчас прорабатываем с коллегами в таких пилотных регионах, как Республика Башкирия, Липецк, Удмуртия, Московская область, Москва. Там, где есть любая туристическая инфраструктура, неважно, транспортная она или нет, она в той или иной степени требует доработки в части норм, правил или требований.

Наиболее благоприятная ситуация в части развития автомототуризма и караванинга сложилась в Калининградской области. Постепенно проблемы решаются и в Карелии, в Башкирии. В Крыму сейчас совершают «первый подход к снаряду», на текущий момент построили основную инфраструктуру.

На сегодняшний день в рамках ОСИГ и Комитета по автомототуризму и караванингу разработаны так называемые «коробочные решения» для инвесторов, которые представляют собой понятные модели и алгоритмы предстоящих необходимых действий, например, по организации кемпинга для автопутешественников. Мы предложили регионам выносить муниципальные задачи на региональный уровень. В этом случае муниципалитет несет потери с точки зрения аренды, но можно найти другие рычаги для их мотивации, не создавая при этом препятствия для инвестора на пути к урегулированию как земельных вопросов, так и непосредственной реализации проекта. На данный момент планируем выступить с предложением в адрес Правительства РФ оставлять все налоги в муниципальных образованиях, наиболее зависимых от туризма, то есть туристически привлекательных городах, чтобы Мышкиных, Суздалей и других подобных городов было больше, были средства для создания и развития в них туристской инфраструктуры.

Также в числе важных законодательных аспектов в следует выделить законопроект о реестре турагентств. Эта инициатива в сегодняшнем виде губительно действует на деятельность турагентов, поскольку она предусматривает ряд штрафов и меры надзора, но не учитывает меры поддержки турагентов.

Расскажите о наиболее сложных кейсах в части решения вопросов законодательного регламентирования работы отрасли?

Что касается по-настоящему сложных вопросов — это, например, так называемый «закон Хованской», который создал беспрецедентный негативный эффект в отрасли через немедленный запрет на деятельность гостиниц и хостелов в жилом секторе. На протяжении двух лет закон дорабатывался, его принятие откладывалось. Когда документ был принят, он наряду с непростыми для отельеров обстоятельствами работы во время и после пандемии, стал для них дополнительным бременем, а для некоторых — катастрофой, в первую очередь для хостелов. Сейчас вне правового поля, без уплаты налогов и официальной предпринимательской деятельности, стало работать все, что находилось в фонде индивидуального жилого строительства и в многоквартирных домах. Мы с пониманием относимся к жителям домов, которые не хотят видеть в качестве соседей не всегда даже отдыхающих, например, гастарбайтеров и приезжих, как описано в жалобах. Но решать данный вопрос необходимо в оперативном режиме и работать над легализацией такого вида услуг.

Эта работа подразумевает разработку и принятие закона о туржилье. Направив соответствующее письмо Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину, в августе 2020 года ОСИГ выступил с инициативой перевести этот вопрос в другой норматив. Ведь такие объекты, как частные гостиницы, хостелы, так или иначе существуют, функционируя на правах прямого, часто бездоговорного, найма жилья, так как на эти объекты размещения есть спрос. Это обусловливает необходимость установления контроля за такими объектами со стороны участковых инспекторов, налоговых служб, организаций санитарно-эпидемиологического надзора в противовес объявлению запретов на осуществление деятельности хостелов и гостиниц. Сегодня такие места размещения в 90% случаях работают вне правового поля и не платят налогов. При этом есть их владельцы, которые готовы платить налоги, но у государства нет правового основания взимать налоговые отчисления от этих участников рынка. Соответственно, с этой серой зоной необходимо разобраться для учёта данных средств размещения, увеличения доходов бюджетов и создания нормативных условий для потребителя.

Некоторое время назад эксперты ОСИГ выступили против принятия закона о турпутевке в его текущем виде. Могли бы прокомментировать эту позицию?

На разработку платформы электронной путевки были выделены внушительные государственные средства. На сегодняшний день на этот проект, который курирует корпорация «Ростех», потрачено уже около 500 млн рублей. Принятие закона о турпутёвке является крайне значимым и важным для развития туротрасли, но отмечу, что работа по разработке соответствующего законопроекта ведется без учета интересов турбизнеса, самого туриста и без участия и экспертной, консультационной поддержки практиков турсообщества. Кроме того, в разрезе вопроса о турпутёвке возникают дополнительные нагрузки, связанные с деятельностью туроператоров на этой платформе, в том числе финансовые. Это может повлечь за собой удорожание услуг и турпродукта для потребителя, что также недопустимо.

ОСИГ выступает с позицией, согласно которой необходимо отложить принятие каких-либо решений в отношении электронной туристической путевки до момента проведения экспертами турсообщества обсуждений и оценки регулирующего воздействия разрабатываемого закона для его последующей доработки. Не исключено, что будет предложено создание другой платформы для запуска проекта турпутёвки.

В России фактически отсутствует единая система статистики в туризме. Как бы вы прокомментировали эту ситуацию?

С нормативно-правовыми актами, со статистикой сейчас нужно работать глобально и всем нам. Принятие правильных и эффективных стратегических решений — Национального плана по восстановлению туриндустрии, нового отраслевого Национального проекта, Стратегии развития туризма — со стороны органов федеральной власти сегодня невозможно и некорректно без статистики, исходных данных и фундаментальных сведений об отрасли. Для понимания принципов разработки единой статистической платформы, её подготовки, методов учета средств размещения, количества туристов, способов идентификации тех, кто перемещается по стране, как туристов необходимы нормативно-правовые акты, в том числе связанные с внедрением цифровых технологий в туристическую отрасль. Сегодня для этого есть средства, желание заинтересованных лиц и организаций туриндустрии, отраслевая инициатива и поддержка в Правительстве Российской Федерации, глава которого в лице Председателя Правительства РФ, а также курирующий вице-премьер Дмитрий Чернышенко подтвердили значимость развития туризма и его цифровизации как важнейшего драйвера роста.

Сегодня турбизнес должен переходить от практикоориентированного подхода к рискоориентированному подходу, поскольку все понимают, что от таких событий, как, например, пандемия или другие форс-мажоры, никто не застрахован. Эти факторы нужно учитывать, закладывать риски, потери, ущерб, простой, расходы на обучение и подготовку кадров и возможную временную приостановку деятельности.

Какие сегменты российской туротрасли наряду с названными, на ваш взгляд, также нуждаются в совершенствовании нормативно-правового регулирования?

Это работа с кадрами в индустрии гостеприимства. В настоящее время межведомственное взаимодействие в этой области является одним из обязательных условий, в рамках которых ОСИГ вместе с партнерами решают задачу по повышению уровня квалификации кадров и регулированию рынка, связанного с обучением персонала. Деятельность огромного количества школ, коучей, тренеров, которые по итогам прохождения определенных курсов выдают студентам сертификаты о повышении квалификации, сегодня не регулируется государством. Это зачастую приводит к несоответствию полученных в ходе такого обучения знаний и компетенций субъекта индустрии гостеприимства реальным задачам и потребностям турбизнеса.

И, конечно, значимый вопрос — это дерегулирование в безопасном режиме детского туризма. Сегодня доля детского туризма в организованных турпоездках составляет около 90%. Детский туризм является очень важным направлением, в рамках которого следует учитывать и социальную, и оздоровительную, и патриотическую, и экономическую составляющие. Ведь детский туризм — это будущее внутреннего туризма, а нынешние путешествующие дети — это будущие россияне, которые будут совершать туристические поездки по своей стране. Детский туризм в нашей стране регулируется порядка 500 нормативно-правовыми актами всех уровней, это направление в различной степени находится в поле компетенции 71 органа надзора. Поэтому организовать детскую поездку, путешествие или решить какую-либо более сложную задачу в виде разработки национальной программы по развитию детского туризма практически невозможно.

Речь не идет о том, чтобы снять все установленные запреты, разрешить детским туристическим группам ездить на любом транспорте. Требуется создать такие условия, в которых количество барьеров для организации детского тура туроператором или перевозчиком не было бы сопряжено с рядом избыточных барьеров, а родители могли бы спокойно принимать решения о том, чтобы отправить своих детей путешествовать. Это одна из ключевых задач на рынке детского туризма. Форсированию решения этой задачи также будет способствовать планируемый запуск государственной программы на ближайшие 10−15 лет, когда каждый ребенок каждый год за счет государства сможет поехать в определенный регион с определёнными социальными, культурно-познавательными, военно-патриотическими целями. Суть такого проекта заключается в том, чтобы создать некое комьюнити будущего, в котором будет прочно убеждение, что путешествовать по родной стране — это интересно и круто.

Какие силы будет задействовать ОСИГ для продвижения законодательных инициатив?

Союз планирует привлекать и уже привлекает экспертов из регионов, поскольку эта работа также касается региональной повестки. Также в выработке и продвижении законодательных инициатив задействованы руководители управлений и направлений, связанных с правовой работой, конечно, плотно работаем с профильным Комитетом Государственной Думы РФ, партией «Единая Россия», Советом Федерации, Общественной Палатой РФ.

В состав нашей команды входят профессионалы, готовые оказывать помощь и максимальное содействие в вопросах, касающихся законодательных инициатив и правовой поддержки бизнеса.

Любое изменение законодательства должно быть обоснованно, сопровождаться пояснительными записками и документами. Госдумой РФ принимаются к рассмотрению только проработанные, подготовленные и обоснованные предложения. В ОСИГ вопросы, связанные с нормативно-правовой сферой, курирует главный отраслевой эксперт страны, вице-президент Союза Георгий Мохов. Также в организации есть юридический департамент. Собрав все мнения и предложения от экспертов туротрасли и правовой сферы, прорабатываем их максимально оперативно. Сегодня любые решения, а тем более на государственном уровне, могут иметь место только в сборке и диалоге с властью, бизнесом и профильными общественными организациями.