Киев, 17 сентября, 2020, 17:38 — ИА Регнум. Гражданам Украины не стоит в ближайшее время ожидать социальные выплаты «европейского уровня», заявил на брифинге сегодня, 17 сентября, президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Президент заявил, что поставил правительству задачу повышения зарплат и пенсий ученым, учителям, медикам и, «насколько это можно, пенсионерам».

«Стоит ли ожидать, что она (социалка) сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не надо. Но в следующем бюджетном году выплаты будут увеличены», — отметил Зеленский.

Он выразил уверенность, что в любом случае через несколько лет Украина «выйдет на нормальный человеческий уровень «социалки», но не разъяснил, каким образом.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент украинская власть реализует сценарий повышения уровня минимальной зарплаты — до 5 тыс. грн ее подняли в конце августа соответствующим решением Верховной рады, далее запланированы еще два этапа повышения — до 6 тыс. и 6,5 тыс. грн соответственно. Многие эксперты считают, что это исключительно пиар-ход Зеленского накануне местных выборов.