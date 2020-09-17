Санкт-Петербург, 17 сентября, 2020, 17:54 — ИА Регнум. Петербургская компания «Метрострой» может лишиться московского заказа на строительство подземки. В фирме получили письмо из столичного АО «Управление развития строительных технологий».

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Строительство станции метро. Москва

Ранее с этой компанией «Метрострой» заключил контракт на проходку двухпутных тоннелей от московской станции метро «Можайская» до переходной камеры за станцией «Давыдково». Сейчас там работает горнопроходческий комплекс «Надежда», построивший в Петербурге новый участок Невско-Василеостровской линии метро, уточняет «Петербургский дневник».

Теперь же московский контрагент обвинил «Метрострой» в нарушении условий договора и собрался разорвать его в одностороннем порядке. Петербургская компания настаивает, что ведет работы с опережением графика, так что без боя от заказа не откажется.

«ОАО «Метрострой» намерено и далее выполнять работы по договору с АО «УРСТ» и довести их до полного выполнения обязательств обеими сторонами. В компании рассчитывают на разумные переговоры с заказчиком и урегулирование возникающих вопросов в рабочем порядке, как это и было ранее», — заявили в «Метрострое».

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Заметим, не так давно структуры предпринимателя Геннадия Тимченко «Стройтрансгаз» заявили о заинтересованности выйти на рынок петербургского метростроения, которым долгие годы единолично заправлял «Метрострой», и забрать себе контракты на расширение подземки. Это происходит на фоне неоднократных приостановок стройки Ростехнадзором и расследования дела о мошенничестве в отношении бывшего гендиректора «Метростроя» Николая Александрова: он находится под арестом с зимы 2020 года. Его место более чем на полгода занял чиновник из Смольного.

Теперь же отец Александрова, бывший глава «Метростроя» Вадим Александров назначен советником гендиректора АО «Стройтрансгаз». В его задачи будет входить помощь этой компании во вхождении на рынок петербургского метростроения.