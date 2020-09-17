Москва, 17 сентября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Официальный представитель изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц Рус» объявил об отзыве 493 автомобилей. Об этом сообщает 17 сентября пресс-служба Росстандарта.

M 93 Автомобиль Mercedes-Benz

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Mercedes-Benz AMG C-класс, GLC и AMG GT, реализованные в 2018—2019 годах.

«Причиной отзыва транспортных средств является вероятность несоответствия спецификации программного обеспечения блока управления ESP», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на отзываемых транспортных средствах будет актуализировано программное обеспечение. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев.