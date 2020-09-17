В Калуге прошёл областной выпускной бал для детей-сирот
Калуга, 17 сентября, 2020, 18:21 — ИА Регнум. В Калуге 17 сентября состоялся X областной бал выпускников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства труда и социальной защиты.
В мероприятии приняли участие 34 воспитанника из Азаровского детского дома имени В. Т. Попова, Центра содействия семейному воспитанию «БЕРЕГА» и Бетлицкой школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Большинство из выпускников продолжат образование в профессиональных образовательных организациях области.
Выпускникам вручили подарки. В 2020 году это денежные сертификаты номиналом 10 тыс. рублей для приобретения «стартового набора» для начала самостоятельной жизни.
Для юбилейного выпуска была подготовлена праздничная программа. Организаторами бала стали министерство труда и социальной защиты области, Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее».