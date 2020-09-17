Ярославль, 17 сентября, 2020, 17:19 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» поместил в список травмированных 1 защитника и 4 форвардов. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу клуба.

Игра «Локомотива»

В число травмирвоанных попали защитник Денис Баранцев, форварды Владимир Ткачев, Андре Петерссон, Кирилл Слепец и Николай Коваленко. В ответ на вопрос, не связана ли массовость травм с коронавирусом, в пресс-службе клуба уточнили, что хоккеисты приболели.

«Локомотив» также объявил о вызове хоккеистов из фарм-клуба и молодежной команды.

«Локомотив» вызвал защитника Ивана Ковалёва, нападающих Максима Денежкина и Егора Манина из «Бурана», а также нападающего Даниила Тесанова из «Локо»», — рассказали в пресс-службе клуба.

Сегодня ярославская команда играет очередной матч регулярного чемпионата КХЛ против ХК «Сочи».