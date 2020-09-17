Токио, 17 сентября, 2020, 21:10 — ИА Регнум. 17 сентября стало известно, что есть большая вероятность существования гигантской планеты на орбите белого карлика — маленькой остывающей звезды. Об этом рассказала международная исследовательская группа Висконсинского и Токийского университетов.

John Vermette Космос

Если открытие подтвердится, это будет первая известная планета на орбите белого карлика. Звезда, рядом с которой предположили существование планеты, находится на расстоянии 80 световых от Земли и имеет название WD1856.

На данный момент считается, что при остывании звёзды до состояния белого карлика уничтожаются и все планеты на орбите этой звезды. Однако, как считают исследователи, гигантская газовая планета продолжает вращаться вокруг карликовой звезды, потому что ее масса значительно меньше массы карлика. Предполагается, что планета делает полный оборот вокруг своей звезды всего за 34 часа.

Размер планеты сопоставим с размером Юпитера, а масса оценивается в 13,8 раза меньше.

Планета впервые была обнаружена американским спутником TESS, принадлежащим НАСА, летом прошлого года.

По словам профессора Кэнхо Нарита из Токийского университета, есть вероятность, что рядом с газовой планетой находится и землеподобная планета, на которой может быть вода и существовать жизнь. Космический телескоп имени Джеймса Уэбба, который НАСА планирует запустить в следующем году, выяснит, есть ли в атмосфере планеты какие-либо элементы, указывающие на существование жизни.