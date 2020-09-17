Москва, 17 сентября, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Варшаве давно пора прекратить спектакль вокруг катастрофы самолета польского президента Леха Качиньского под Смоленском, а также травлю российских авиадиспетчеров, заявила 17 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

Такими словами Захарова отреагировала на заявление пресс-секретаря генеральной прокуратуры Польши Эвы Бялик о намерении Варшавы арестовать российских авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

По словам Эвы Бялик, решение польского суда об аресте диспетчеров позволит объявить их в международный розыск с последующей выдачей польским властям.

«Я хотела бы напомнить что вот уже несколько лет в Польше настойчиво раскручивается конспирологическая версия трагического происшествия и ведется повторное расследование авиакатастрофы с целью обвинить в случившемся российскую сторону, хотя еще в 2011 году ее причины были однозначно определены в отчете Международного авиационного комитета с выводами которого согласилась и польская сторона «, — сказала Мария Захарова на брифинге.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Варшава игнорирует факты и доводит ситуацию до абсурда, стремясь получить некую политическую выгоду на обвинениях России.

«Мы призываем партнеров прекратить этот спектакль, прекратить травлю российских диспетчеров. Все попытки Варшавы добиться их выдачи тщетны. Согласно нашей Конституции, Россия не имеет права никому ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан», — подчеркнула Мария Захарова.