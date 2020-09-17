Эксперт рассказал, что будет с экономикой Америки без ВТО
Москва, 17 сентября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Если США выйдут из ВТО, то для их экономики это может иметь крайне негативные последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа «что-то сделать с ВТО», после того как Всемирная торговая организация поддержала Китай в его споре с Америкой.
Как пояснил Сафонов, повышение пошлин на ввозимую продукцию из любой страны означает виток инфляции внутри страны.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) в пользу Китая в споре между Вашингтоном и Пекином вызывает у него вопросы.