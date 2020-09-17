Москва, 17 сентября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Если США выйдут из ВТО, то для их экономики это может иметь крайне негативные последствия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 17 сентября заявил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал обещание президента США Дональда Трампа «что-то сделать с ВТО», после того как Всемирная торговая организация поддержала Китай в его споре с Америкой.

World Trade Organization ВТО

«Максимум, что может сделать Америка с ВТО, это выйти из нее, — сказал Сафонов. — Однако дело в том, что каждая страна, присоединяясь к ВТО, обязуется не применять пошлины к товарам (из стран-партнеров ВТО — прим. ИА REGNUM) и не предоставлять конкурентные дотации каким-то конкурентным отраслям. Это все сделано для того, чтобы развивалась свободная конкуренция и не ограничивался доступ на рынки партнеров по различным группам товаров. Но как только Америка выходит из ВТО, то у всех стран, которые остаются в ВТО, появляется возможность безнаказанно применять пошлины в отношении товаров, поступающих из США. Но на самом деле это означает развязывание полноценной таможенной войны, что крайне болезненно для любой экономики».

Как пояснил Сафонов, повышение пошлин на ввозимую продукцию из любой страны означает виток инфляции внутри страны.

«Товары становятся дороже. А если развивается инфляция, то уровень жизни населения падает», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что решение Третейской группы Всемирной торговой организации (ВТО) в пользу Китая в споре между Вашингтоном и Пекином вызывает у него вопросы.