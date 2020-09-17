Екатеринбург, 17 сентября, 2020, 17:10 — ИА Регнум. Родители, не привившие от гриппа своего ребёнка, рискуют его здоровьем. Об этом заявила врач-педиатр высшей категории Областной детской клинической больницы (Екатеринбург) Ольга Кожевникова.

Pxhere.com Прививка

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона, Кожевникова перечислила последствия, которые грозят детям в случае отказа от прививки.

Чаще всего привитый ребёнок не болеет гриппом, но в случае заболевания его проявления будут минимальными. А дети, не прошедшие вакцинацию, рискуют получить осложнения (синдром Рэя, миокардиты, вирусная пневмония). В случае развития гипертоксической формы гриппа ребёнок может скончаться за несколько часов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области активно проходит вакцинация от гриппа.