Киев, 17 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что «очень рад», что высокопоставленного взяточника поймали именно во фракции «Слуга народа».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом он заявил на брифинге во Львовской области сегодня, 17 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Очистку власти нужно начинать с себя, ничего не бояться и смотреть в глаза людям», — заявил Зеленский.

По его оценке, власть на Украине получили люди «вежливые и честные, но прочности им не хватает».

«Вот есть пример человека, прочности которого хватило на один год… Сегодня дал подозрение генеральный прокурор, он его получил и обязательно сядет в тюрьму. И так будет с каждым человеком депутатом, который берет взятки — независимо от партийной принадлежности и суммы неправомерной выгоды», — заявил президент.

ИА REGNUM напоминает, что антикоррупционные органы подозревают депутата «Слуги народа» Александра Юрченко в вымогательстве взятки в $200 тыс. за правки к законопроекту, связанному с бытовыми отходами. С помощью помощника депутата Юрченко получил $13 тыс. аванса.

Антикоррупционное бюро заявило, что собрало достаточное количество доказательств для сообщения депутату о подозрении во взяточничестве.