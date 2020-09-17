Москва, 17 сентября, 2020, 17:04 — ИА Регнум. Видеообращение российского президента Владимира Путина к участникам 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прозвучит в день открытия мероприятия — 22 сентября.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Об этом сообщила 17 сентября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«С учётом юбилейного характера сессии делегацию нашей страны возглавит президент РФ, который выступит в первый день мероприятия с видеообращением».

Напомним, 75-я сессия Генассамблеи ООН продлится в Нью-Йорке неделю — до 29 сентября.