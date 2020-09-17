В Брянске открыли движение на Литейном мосту
Брянск, 17 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Движение транспорта на Литейном мосту открыли в День города 17 сентября в Брянске. Объект сдали на год раньше намеченного срока, потратив на него 455 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.
Первый мост через реку Десну в районе улицы Литейной сдали в эксплуатацию в 1970 году. За прошедшие годы разросся Бежицкий район города, пропускная способность мостового перехода стала стратегической задачей властей, и летом 2019 годы было принято решение о строительстве нового моста. Работы по возведению первой очереди начались в 2019 году, они велись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость проекта составила 455 млн рублей.
По старой части Литейного моста сейчас организовано одностороннее движение транспорта со стороны улицы Флотской с ограничением грузоподъёмности в 20 тонн. По новой части введено одностороннее движение без ограничений из Бежицы. Эта схема будет действовать до начала реконструкции старой части моста.