Брянск, 17 сентября, 2020, 17:05 — ИА Регнум. Движение транспорта на Литейном мосту открыли в День города 17 сентября в Брянске. Объект сдали на год раньше намеченного срока, потратив на него 455 млн рублей, сообщает пресс-служба городской администрации.

Bga32.ru Открытие движения по Литейному мосту

Первый мост через реку Десну в районе улицы Литейной сдали в эксплуатацию в 1970 году. За прошедшие годы разросся Бежицкий район города, пропускная способность мостового перехода стала стратегической задачей властей, и летом 2019 годы было принято решение о строительстве нового моста. Работы по возведению первой очереди начались в 2019 году, они велись в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Стоимость проекта составила 455 млн рублей.

«Дороги, мосты — это артерии, которые связывают экономику Брянской области с экономикой всей страны. Это экономическая привлекательность нашего региона. За последние 5 лет мы построили и капитально отремонтировали 2375 километров дорог. В этом году плюсом будет еще более 600 км дорог. Из всего дорожного фонда, который сегодня составляет более восьми миллиардов рублей, более двух миллиардов — это федеральные средства, выделенные региону в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, а более шести миллиардов — это наши региональные деньги, которые заработали наши предприятия — промышленные, сельскохозяйственные», — сказал на торжественной церемонии открытия моста губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По старой части Литейного моста сейчас организовано одностороннее движение транспорта со стороны улицы Флотской с ограничением грузоподъёмности в 20 тонн. По новой части введено одностороннее движение без ограничений из Бежицы. Эта схема будет действовать до начала реконструкции старой части моста.